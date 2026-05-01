Serluca: "Risorse per gli operai delle comunità montane e province" Tutela ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico in Campania

"Approvata in Giunta regionale una delibera fondamentale per il territorio e per chi ogni giorno lavora nella tutela ambientale e nella prevenzione del rischio idrogeologico.

Parliamo di un provvedimento importante, che mette in campo risorse significative per garantire continuità agli interventi già programmati e in corso, con uno stanziamento complessivo di 73 milioni di euro destinati a 27 progetti strategici".

Ad annunciarlo con soddisfazione è l'assessora regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca.

"Ma c’è un elemento che considero particolarmente rilevante: questa è la prima delibera di variazione in cui ho voluto inserire immediatamente le risorse necessarie per consentire l’anticipazione alle Comunità montane.

Un passaggio concreto e prioritario, perché queste risorse serviranno a pagare gli stipendi arretrati degli operai e dei lavoratori delle Comunità montane, che da troppo tempo aspettano risposte.

Ho seguito l’iter amministrativo con la massima celerità possibile, con un obiettivo chiaro: arrivare nel più breve tempo possibile a dare una risposta concreta ai lavoratori e ai territori.

Adesso - conclude Serluca - procederemo con altrettanta rapidità: provvederemo immediatamente al provvedimento di liquidazione delle spettanze alle Comunità montane, così da trasformare gli atti in pagamenti reali.

Continuiamo a lavorare con responsabilità, concretezza e senso delle istituzioni, mettendo al centro le persone, il lavoro e la sicurezza del territorio".