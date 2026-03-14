Sergio Melillo presiede a Napoli la celebrazione eucaristica intercomunitaria Pontificio seminario campano interregionale

E' stato il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo a presiedere a Napoli, la celebrazione eucaristica intercomunitaria.

"La vocazione è una chiamata: un atto creativo che tocca il cuore della vita e la rinnova. Ascoltando quella voce, ritroviamo il senso più profondo della nostra esistenza".

Il pontificio seminario campano interregionale è il seminario maggiore per le arcidiocesi e diocesi della Campania e del meridione d'Italia tra cui Ariano Irpino-Lacedonia guidata da Sergio Melillo che ne hanno affidato la direzione alla Compagnia di Gesù. Luogo per la formazione del futuro clero diocesano.

Lo scorso 6 marzo era stato il vescovo di Sorrento- Castellammare di Stabia Francesco Alfano a presiedere la stessa celebrazione eucaristica intercomunitaria con questo messaggio: "L’uomo ricco conclude così: «Basto a me stesso». Non guarda al futuro, non guarda attorno a sé: gli basta ciò che ha".