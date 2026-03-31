"Residenze Borboniche": oggi la presentazione del volume ad Avellino

Si terrà questo pomeriggio alle ore 17, presso il circolo della Stampa del corso Vittorio Emanuele di Avellino, la presentazione del volume: "Residenze Borboniche". Un testo guida, una raccolta di documenti e approfonimenti unica, edita da Royal District, che porta anche la firma prestigiosa del professore Fiorentino Vecchiarelli, presidente dell'Accademia dei Dogliosi e coautore del testo. All'evento prenderanno parte il professore Vecchiarelli, il presidente dei siti reali Alessandro Manna, il consigliere regionale Maurizio Petracca e il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.
Il focus dell'evento
L'incontro sarà occasione unica di confronto e approfondimento dedicato ad Avellino, al ruolo centrale dell'Irpinia nella costruizione dello Stato Borbonico. Un viaggio illuminano e illuminante nelle aree interne, tra architetture, strade, borghi durante il regno dei Borbone, per rinsaldare conoscenza e partecipazione della comunità nella conoscenza e valorizzazione del territorio.