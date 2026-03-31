"Residenze Borboniche": oggi la presentazione del volume ad Avellino Oggi pomeriggio l'Accademia dei Dogliosi presenta l'evento al Circolo della Stampa

Si terrà questo pomeriggio alle ore 17, presso il circolo della Stampa del corso Vittorio Emanuele di Avellino, la presentazione del volume: "Residenze Borboniche". Un testo guida, una raccolta di documenti e approfonimenti unica, edita da Royal District, che porta anche la firma prestigiosa del professore Fiorentino Vecchiarelli, presidente dell'Accademia dei Dogliosi e coautore del testo. All'evento prenderanno parte il professore Vecchiarelli, il presidente dei siti reali Alessandro Manna, il consigliere regionale Maurizio Petracca e il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

Il focus dell'evento

L'incontro sarà occasione unica di confronto e approfondimento dedicato ad Avellino, al ruolo centrale dell'Irpinia nella costruizione dello Stato Borbonico. Un viaggio illuminano e illuminante nelle aree interne, tra architetture, strade, borghi durante il regno dei Borbone, per rinsaldare conoscenza e partecipazione della comunità nella conoscenza e valorizzazione del territorio.