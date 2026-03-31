Forte temporale di neve nella notte risveglio artico a Montevergine e sul Laceno Qualche fiocco bianco si è visto anche ad Avellino

"Nella notte, sul Partenio si è abbattuto un forte temporale di neve, che ha depositato al suolo una considerevole coltre bianca. Il limite nevicate si è portato molto più in basso del previsto, sino a quote di alta collina. Qualche fiocco si è visto anche nel capoluogo irpino.

Purtroppo, a causa di mancanza di corrente non disponiamo di dati e immagini dall’Osservatorio. All’Oasi di Pannarano, sono presenti ben 24 cm, che danno un’idea della rilevanza del fenomeno poc’anzi menzionato. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, sebbene sia atteso un lieve aumento della quota neve".

Le previsioni meteo

Ecco il post appena pubblicato dalla pagina social dell'Osservatorio di Montevergine che mostra un risveglio artico a Montevergine. Stesse scene in Alta Irpinia con fiocchi bianchi tra i paesi. Primavera invernale anche in Alta Irpinia e altre zone dell'Avellinese. Oggi temperature artiche sono previste e nuove precipitazioni nevose. Stesse scene sul Laceno. Nella notte i fenomeni nevosi si sono spinti fino alla quota di Bagnoli Irpino. Al piano al momento si registra un accumulo di 15-20 di centimetri. Dati meteo CampaniaLive : Temperatura attuale: -0,2 °C, Vento medio ultimi 10 minuti: 0,0 kts (0,0 Km/h) direz. NW.