VIDEO/La tempesta "Erminio" e i suoi effetti: ecco il risveglio in Irpinia Anas presente lungo le strade con tutti gli uomini e mezzi a disposione: si raccomanda prudenza

La tempesta "Erminio" e i suoi effetti in Irpinia. Primavera invernale al centro sud tra pioggia, neve e vento. Le immagini che vedete in questo video allegate all'articolo sono state girate poco prima delle sette, stamane lungo la famigerata Ofantina nel territorio di Montemarano. Anas presente lungo le strade con tutti gli uomini e mezzi a disposizione.

Si raccomanda massima attenzione e prudenza agli automobilisti e soprattutto a mettersi in viaggio sempre con pneumatici invernali o dispositivi idonei a bordo.

Una perturbazione che come evidenzia Meteo.it si protrarrà fino alla prima settimana di Pasqua. Giovedì due in particolare un vortice intenso interesserà le regioni centro meridionali.

A seguire: venti molto forti, mari agitati e temperature inferiori alla media con nevicate in appennino, a causa dell’intenso vortice di bassa pressione denominato appunto “tempesta Erminio”, in azione almeno fino a giovedì 2 aprile. Temperature in calo ovunque nei valori massimi, inferiori alla norma al centro sud.