Ricorsi affidamento rifiuti, Marotta Ugl: "Azione coerente e chiara dell'Ato" "È una scelta di responsabilità che tutela la continuità del servizio"

La Ugl Partecipate di Avellino, per voce del segretario provinciale Nunzio Marotta, esprime viva soddisfazione per la decisione assunta dall’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino (EdA) in merito ai ricorsi straordinari presentati dai comuni di Venticano e Luogosano contro la Delibera n. 25/2025 sull’affidamento del servizio rifiuti a Irpiniambiente spa.

La delibera n. 10/2026 approvata all’unanimità dal Consiglio d’Ambito conferma la volontà dell’Ente di difendere la legittimità del proprio operato, opponendosi ai ricorsi e chiedendone la trasposizione dinanzi al Tar Campania - sezione di Salerno. Nel testo si richiama infatti il “ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Comune di Venticano…” e quello “proposto dal Comune di Luogosano…”.

Marotta: “Una scelta di responsabilità che tutela servizio, lavoratori e cittadini”

"Accogliamo con grande favore - dichiara il Segretario Provinciale Nunzio Marotta - la decisione dell’Ato Avellino di esercitare pienamente le prerogative previste dalla normativa, opponendosi ai ricorsi e trasferendo la questione in sede giurisdizionale. È una scelta di responsabilità che tutela la continuità del servizio, la stabilità del sistema e soprattutto i lavoratori coinvolti».

Un atto chiaro, tempestivo e coerente

La Ugl Partecipate sottolinea come l’azione dell’Ato sia stata chiara, tempestiva e coerente con il percorso amministrativo seguito negli ultimi anni, garantendo trasparenza e rispetto delle procedure.

«In un settore delicato come quello dei rifiuti – prosegue Marotta – è fondamentale evitare incertezze e garantire un quadro stabile.

L’Ato ha agito con determinazione, difendendo un modello di gestione che risponde ai criteri di legge e agli interessi della collettività".

Il sindacato: “Pronti a sostenere ogni iniziativa che rafforzi il sistema pubblico”

La Ugl Partecipate ribadisce il proprio impegno a supporto di tutte le azioni che rafforzino la governance pubblica del servizio e tutelino i livelli occupazionali.

"Siamo al fianco dell’Ato - conclude Marotta - e continueremo a sostenere ogni iniziativa che garantisca qualità del servizio, legalità amministrativa e sicurezza per i lavoratori".