Maltempo, l'allerta resta solo tra Irpinia e Sannio: rischio frane e smottamenti L'avviso della protezione civile

La perturbazione meteorologica che ha interessato la Campania sta via via lasciando la nostra regione e le condizioni atmosferiche sono in netto miglioramento.

Dalle 14 di oggi cessa l'allerta meteo su tutto il territorio ad esclusione della sola zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove il Centro Funzionale ha valutato di prorogare l'avviso di criticità idrogeologica di colore Giallo di ulteriori 24 ore, ossia fino alle 14 di domani, sabato 4 aprile.

L'emanazione del nuovo avviso non riguarda piogge e temporali che, infatti, non saranno presenti in maniera rilevante neppure in queste aree, bensì la possibilità di un rischio idrogeologico localizzato, anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.

Sulla zona 4, in particolare, si segnalano la possibilità di caduta massi, possibili fenomeni franosi nonché di erosione delle sponde degli alvei e trasporto dei materiali.

Si raccomanda ai Comuni inclusi nella zona di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) di continuare a mantenere attivi i Centri Operativi e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti anche attenzionando gli alvei.