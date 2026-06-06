Cervinara, esplosi diversi colpi di fucile in piazza: indagano i carabinieri I militari dell'Arma hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza

di Paola Iandolo

A Cervinara si torna a sparare in piazza. Diversi i colpi di fucile sono stati esplosi - intorno alle 2 della notte scorsa - nella folla in piazza Trescine. I colpi sono stati esplosi in aria e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. l fatto davvero preoccupante è chi ha usato il fucile lo ha fatto in una piazza gremita di ragazzi con il serio rischio di poter uccidere o ferire seriamente persone che nulla hanno a che fare con questa storiaccia. Sembra che sia subito sia stato esploso almeno un altro colpo di pistola in una traversa di corso Del Balzo. Tutti i ragazzi presenti si sono dati alla fuga in preda al panico.

Le indagini e rilievi

Le forze dell’ordine sono al lavoro dalla notte scorsa. I carabinieri della locale stazione, coadiuvati dalla Compagnia di Avellino, stanno indagando per far luce sull'episodio. I militari hanno repertato anche diverse cartucce, rinvenute sul luogo degli spari. Acquisita anche la videosorveglianza attiva nel perimetro di piazza Trescine. Le immagini dovrebbero fornire un aiuto fondamentale per identificare gli autori della sparatoria. Non è escluso che nel corso delle prossime ore possano essere già identificati gli autori dell'azione intimidatoria a colpi d'arma da fuoco.