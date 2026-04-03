Calitri, lavori per migliorare il servizio idrico: possibili disagi in paese

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Calitri in provincia di Avellino.
I lavori riguardano l’ammodernamento e l’efficientamento dell’impianto di sollevamento Idrico di Caposele, da cui prende origine il vettore che alimenta anche l’abitato di Calitri.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica dall’8 aprile al 9 aprile nell’abitato di Calitri.
La sospensione avrà la durata di 15 ore, a partire dalle ore 19:00 dell’8 aprile con ripristino alle ore 10:00 del 9 aprile.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, che saranno dislocate presso:
Piazza della Repubblica.
Piano di Zona.
Via F. Tedesco (Terminal Bus).