Pasquetta da record in Irpinia: boom sul Laceno e Terminio: code sul Raccordo File e attese anche ai caselli e rallentamenti sull'Ofantina

Complice il sole battente, con temperature da primavera inoltrata, la Pasquetta è da record in Irpinia. Task force delle forze dell'ordine, per garantire sicurezza e traffico scorrevole. In Irpinia oggi stanno arrivando visitatori da tutta la Campania, e non solo, per trascorrere il Lunedì in Albis. Pic nic, agriturismi e boschi le mete preferite dai napoletani e non solo. L'Irpinia si conferma regina della Pasquetta, con ristoranti e attività ricettive al completo tra Alta Irpinia e Serinese, sul Partenio e anche in altre zone dell'avellinese.

I rallentamenti

Qualche attesa si registra ai caselli Avellino Ovest ed Est, per gli arrivi numerosi dal napoletano e non solo. Rallentamenti anche sul Raccordo Avellino-Salerno, per il boom di arrivi che è in corso sul Terminio. Code anche nella Galleria di Monte Pergola, nel territorio di Solofra, che resta transitabile fino a luglio in una sola canna a doppio senso di marcia, per il completamento dei lavori. Ma non solo. Sono migliaia le persone attese sull'Altopiano del Laceno, che si conferma meta tra le preferite dei visitatori in provincia di Avellino.

Laceno da record

"Il Laceno rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per il turismo in Irpinia, e non solo - spiega il sindaco di Bagnoli Irpino Nigno -. Tantissima gente sceglie di venire al laceno a trascorrere una giornata nel segno del relax, dell’allegria e del divertimento, della buona tavola. Natura, sport, enogastronomia. Tutto questo si può vivere a laceno. La riattivazione degli impianti di risalita, ormai in dirittura d’arrivo, non è solo il recupero di una struttura strategica, ma un segnale concreto di rilancio per l’intero territorio. Rivedere il Laceno vivere di nuovo significa ridare fiato all’economia locale, valorizzare le nostre bellezze naturali e offrire nuove opportunità a giovani, imprese e famiglie. È un passo atteso, necessario e profondamente sentito da tutta la comunità irpina, che noi stiamo portando avanti con impegno e determinazione".