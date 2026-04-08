Fornaio scomparso nel nulla giallo a Mercogliano: aiutateci a trovare Gianfranco Il sindaco: ore di grande apprensione in paese

Ore di apprensione a Mercogliano per la scomparsa di un uomo. La Misericordia del Partenio è stata attivata per le ricerche di Gianfranco De Simone, noto fornaio di Mercogliano, del quale non si hanno notizie dalla giornata di ieri, 7 aprile 2026. L'uomo, titolare di un panificio artigianale molto conosciuto nel comune irpino, risulta irreperibile da circa ventiquattro ore.

L'appello

Le operazioni di ricerca sono scattate dopo che familiari e conoscenti non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. La Misericordia del Partenio, associazione di volontariato attiva sul territorio, ha mobilitato i propri operatori per pattugliare la zona.

Il sindaco

“Sono ore di grande apprensione per la nostra comunità. Da poco si è diffusa in paese la notizia di questa scomparsa. Invitiamo tutti a collaborare e fornire notizie a volontari e forze dell'ordine perchè torni presto a casa”. Spiega il suo ndsco Vittorio D'Alessio.