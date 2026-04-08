Avellino, rapina al centro Wind di viale Italia: assolto il presunto complice Molti i dubbi relativi alla sua identificazione

di Paola Iandolo

E' stato mandato assolto dal tribunale di Avellino l'unico imputato a processo per la rapina commessa il 3 febbraio 2021 ai danni dello store Wind Tre di viale Italia. Ad emettere la sentenza il tribunale in composizione collegiale, presieduto dalla dottoressa Gilda Zarrella. La sentenza di assoluzione è stata emessa con la formula "per non aver commesso il fatto". Il giovane è stato assistito dall'avvocato Emilio Giuliano del Foro di Napoli e dall'avvocato Simone Imparato del Foro di Avellino. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero, Francesco Santosuosso, aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a mille euro di multa.

La ricostruzione

Nel febbraio 2021, due uomini armati di pistola fecero irruzione nel negozio di telefonia, costringendo il personale - sotto minaccia - a consegnare l'incasso, i telefoni e le schede telefoniche. Un'azione rapida e violenta che seminò il panico tra i dipendenti presenti. Il procedimento ha riguardato un solo imputato. L'altro soggetto coinvolto nella vicenda aveva già definito la propria posizione ricorrendo al rito alternativo del giudizio abbreviato, ottenendo una condanna. Le numerose carenze emerse sull'identificazione del secondo complice — contestate dai legali — hanno indotto il tribunale ad emettere la sentenza di assoluzione.





