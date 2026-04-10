Ariano: studenti a lezione di legalità e rispetto delle regole Giustizia a scuola. L'evento, ideato e promosso dall’avvocato penalista Giovanni Pratola

Si è svolto presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Ariano Irpino l’evento di educazione civica dal titolo “Giustizia a scuola, legalità”, un’iniziativa di grande valore formativo che ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte A e B della scuola primaria “Giulio Lusi”plesso Martiri, accompagnati dai loro docenti e dalla vice preside Maria Felice Grieci.

Nel corso della mattinata, i bambini hanno avuto l’opportunità di assistere ad alcune udienze, vivendo un’esperienza diretta e concreta della realtà giudiziaria. L’incontro è proseguito con un momento di confronto, durante il quale gli studenti hanno potuto porre domande e curiosità agli operatori del settore, dando vita a un dialogo partecipato e altamente educativo.

Un’iniziativa capace di trasformare l’educazione civica da materia teorica a esperienza viva, avvicinando i più giovani alle istituzioni dello Stato e, in particolare, al funzionamento della giustizia. Come spesso si ricorda, “le regole servono a proteggere tutti, non a limitare la libertà”: un principio che ha guidato l’intera giornata.

L’evento, ideato e promosso dall’avvocato penalista Giovanni Pratola, si inserisce in un più ampio percorso volto a diffondere tra i ragazzi i valori della legalità, del rispetto delle regole e della cittadinanza consapevole.

L'avvocato Giovanni Pratola ringrazia il presidente del tribunale di Benevento per l'autorizzazione concessa e ribadisce: "Portare i giovani vicino alle istituzioni in particolare in aula di giustizia è segno di civiltà e di comprensione della legge e del suo funzionamento.

Ringrazio la dottoressa Grieco per fiducia riposta nella mia persona. In ultimo, non per importanza, voglio ringraziare il giudice di pace Pasquale Nunziata per la sua disponibilità e per il suo impegno. Senza di lui non avremmo potuto fare nulla".