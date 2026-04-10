Ariano, Pd: "Il candidato è Grasso". Segreteria regionale pronta al battesimo? Ma la partita non è ancora chiusa. C'è un terzo nome che circola con insistenza

Mario Ferrante nel centro destra e Carmine Grasso nel centro sinistra. Due medici pronti a sfidarsi. Il pd avrebbe nelle ultime ore condiviso la scelta di Grasso ed è in attesa di una riunione a breve con il segretario regionale.

Ma le incognite restano. Non si è ancora pronunciato ufficialmente il sindaco uscente Enrico Franza ma il campo largo sembra che si stia ricompattando. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi incontri alcuni dei quali ristretti da cui sono emersi altri nomi che potrebbero aggiungersi ai due candidati già in campagna elettorale. Circola con insistenza quello di Roberto Cardinale, stimato docente già in passato candidato alla poltrona di sindaco.

E poi c'è chi solleva una mancanza, scrivendo in un post: "Nessuna donna sindaco? Me ne farò una ragione". E anche qui non sono mancati i nomi nel corso dei mesi: da Giuliana Franciosa a Raffaela Manduzio, da Filomena Gambacorta a Laura Cervinaro quelli più gettonati. La speranza è possa esserci una buona rappresentanza rosa in consiglio comunale.