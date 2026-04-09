Sicurezza stradale: continua l'opera di prevenzione itinerante di Anna Diglio Successo a Montemiletto per la giornata teorica e pratica

Continua l'opera di prevenzione itinerante di Anna Diglio e il suo staff. Successo per la giornata teorica e pratica dedicata alla sicurezza stradale tenutasi in Irpinia, a Montemiletto all’Istituto comprensivo.

"Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza unica per i nostri studenti!

Un grazie di cuore alla preside Antonella Di Caterino, Nino Musto sindaco di Pietradefusi che ha ricordato l’importanza della prudenza e del rispetto per la vita, e al comandante della polizia locale, Michele Caponigro, per il prezioso contributo.

I veri protagonisti di questa esperienza sono stati sicuramente gli alunni! "Dopo aver seguito con grande attenzione le lezioni teoriche, hanno potuto mettere in pratica ciò che avevano imparato grazie all’esperienza di Giulio Sesa, istruttore appassionato, e di Angelo Vincenzo, pilota esperto.

Con il prezioso supporto del socio Eugenio Picariello, i ragazzi si sono cimentati alla guida di go-kart elettrici, monoposto tricicli e monopattini vivendo momenti di pura adrenalina e divertimento.

Un’esperienza educativa unica, dove teoria e pratica si sono incontrate per creare ricordi indimenticabili.

tricicli e monopattini.

Un momento speciale è stato la consegna delle patenti onorarie, affidata a Gerarda Diglio, che ha reso la giornata ancora più memorabile!

Questa esperienza ci ricorda quanto sia importante insegnare la sicurezza stradale fin da piccoli, unendo teoria, pratica e divertimento. I nostri studenti hanno imparato a essere attenti, prudenti e consapevoli, veri piccoli protagonisti della strada! Grazie a tutti per la partecipazione, l’entusiasmo e la collaborazione: insieme costruiamo strade più sicure e ragazzi più responsabili!"