Responsabilità amministrativa: confronto in Prefettura ad Avellino "Confronto su un tema di grande attualità per la pubblica amministrazione"

Al Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, ad Avellino, si è tenuto l'incontro dal titolo "La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26", promosso con il patrocinio della Provincia di Avellino, dell’Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità (ACEP) e di ANCE Avellino e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, regionali, ma anche nazionali della magistratura contabile, del mondo accademico e delle professioni, per un confronto su un tema di grande attualità per la pubblica amministrazione.

"Speriamo che la soluzione possa sortire l'effetto voluto"

"Sono molto contenta e anche orgogliosa che questo evento, organizzato principalmente dall’avvocato Pennetta, sia stato portato qui in Prefettura. Ho accolto con grande gioia questo evento per il calibro dei relatori che questa sera relazioneranno e anche perché rappresenta un po’ quello che è il mio sogno: che la Prefettura sia aperta a tutte le questioni importanti del territorio e che possa essere accogliente. Attività e incontri di questo genere mi riempiono di felicità": ha sottolineato il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. "Il problema è la velocità di spesa della pubblica amministrazione, che è uno dei grandi problemi, soprattutto nel Sud. Si è pensato, dietro indicazione anche della Corte Costituzionale, che alleggerendo la responsabilità per danno erariale a carico di amministratori e funzionari, si possa avere maggiore tranquillità e dare una spinta al percorso amministrativo. - ha rimarcato il vice presidente SAASA e avvocato amministrativista Donato Pennetta - Speriamo che la soluzione indicata possa sortire l'effetto voluto, cioè accelerare la spesa".

"Preoccupazioni restano, percorso in evoluzione"

"Come magistrati siamo soggetti alla legge e la applicheremo. Possiamo avere anche un’opinione critica, come abbiamo sempre espresso. La riforma prevede una riduzione significativa del danno erariale, che non può essere quantificato oltre il 30 per cento del danno accertato. Inoltre, c’è un altro tetto: il doppio dell’annualità di stipendio o di indennità dell’amministratore. - ha sottolineato Paola Briguori, consigliere della Corte dei Conti - Il risultato è un alleggerimento della responsabilità: da una parte, l’amministratore non rischia più di dover rispondere a titolo pecuniario in maniera eccessiva; dall’altra, esiste anche la copertura assicurativa. La domanda che giro a voi: un sistema del genere, che tutela fortemente l’amministratore, permetterà davvero di garantire il rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione e che i soldi dei cittadini saranno sempre spesi con diligenza? La mia paura è che si perda l’effetto deterrente che la norma dovrebbe avere. Ci sono diverse preoccupazioni. La riforma non si limita a disciplinare la responsabilità pecuniaria: comprende una legge delega che riorganizzerà la Corte dei Conti, prevedendo la gerarchizzazione delle procure e la separazione delle carriere. Inoltre, viene introdotta la presunzione di buona fede dell’organo politico, norme sul silenzio assenso, sul preventivo e sulla consultiva. Si tratta quindi di una riorganizzazione complessiva dell’intero assetto della Corte, sia requirente sia giudicante. Siamo in una fase di "walking in progress", quindi le preoccupazioni restano, ma il percorso è in evoluzione".

I dettagli dell'evento

Dopo la presentazione del Vice Presidente SAASA, Donato Pennetta, sono previsti i saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso, del Commissario Straordinario del Comune di Avellino Giuliana Perrotta, del Presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena, del Presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane, del Presidente ACEP Raffaele Petrosino, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni e del Presidente di ANCE Avellino Silvio Sarno. I lavori saranno presieduti da Paola Briguori, Consigliere della Corte dei Conti, e introdotti dalla relazione di Michele Oricchio, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania. Seguiranno gli interventi di magistrati contabili e docenti universitari, prima delle conclusioni affidate al Professor Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di Diritto amministrativo dell’Università Sapienza di Roma".