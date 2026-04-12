Fornaio morto, la tragedia di Gianfranco De Simone: attesa per l'autopsia Attesa per i funerali a Mercogliano per dare l'ultimo saluto al panettiere 49enne

Attesa a Mercogliano per i funerali di Gianfranco De Simone. Domani il medico legale dovrebbe eseguire l'autopsia sul corpo del fornaio 49enne trovato senza vita giovedì mattina a contrada Rivarano, nel territorio di Monteforte Irpino. La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo sulla vicenda della morte del fornaio di Torelli di Mercogliano.

L'autopsia

Non e` stata ancora rilasciata dall’Autorita` Giudiziaria la salma del 49enne. Domani il medico legale dovrebbe svolgere l’autopsia sul corpo del 49enne presso la morgue del “Moscati”. Successivamente, e solo con l’autorizzazione del Pubblico Ministero, la salma potra` essere dissequestrata e consegnata alla famiglia per le esequie.

Le indagini

Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino, per chiarire l’esatta dinamica del decesso. L’ipotesi principale resta quella del gesto volontario. Ma almeno fino all’esito dell’esame autoptico che dovrebbe essere svolto domani.

La scomparsa

La scomparsa che era finita nel programma Chi l’ha visto dopo poche ore che era scattata la denuncia di scomparsa ed erano state avviate le ricerche. Due giorni di ricerche e speranze, finite nell’area tra via Molinelle e contrada Rivarano. Giovedi` mattina c'era stata l’amara scoperta da parte di due agenti della polizia locale di Mercogliano, impegnati nelle ricerche insieme ai Carabinieri e alla Misericordia del Partenio, in un casolare disabitato di contrada Rivarano, localita` che segna il confine tra il comune di Mercogliano e quello di Monteforte Irpino. Dolore e cordoglio nell'avellinese per la morte del 49enne amato da tanti.