Ballardini: "Iannarilli avrebbe giocato anche senza l'infortunio di Daffara" "Il rigore di Favilli? Ci sono le gerarchie, ne parleremo e si va avanti"

"Iannarilli è sempre stato serio nel lavoro quotidiano, si è sempre allenato al massimo, è stato un esempio e quanto accaduto nel finale con il suo gol è il giusto premio per la persona e per il professionista. Ha sempre mostrato disponibilità, la giusta allegria, la massima attenzione per sé e per i compagni di squadra". Così Davide Ballardini si è espresso su Avellino-Catanzaro 1-1 con il gol del portiere nei secondi finali. “Non mi era ancora capitato di trovare il gol con il mio portiere, ma si vive di calcio anche per questo. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non meritavamo di perdere, la gara aveva detto che se c'era una squadra che avrebbe dovuto proprio vincere quella era l'Avellino.

"Il rigore di Favilli? Ci sono delle gerarchie..."

"Il Catanzaro ha fatto poco e abbiamo subito molto poco. Iannarilli titolare perché Daffara era infortunato? No. Avrebbe giocato anche senza l'infortunio di Daffara. Era tra i titolari nell'ultimo allenamento e poi Daffara ha avuto anche il problema alla cervicale. - ha aggiunto Ballardini - Iannarilli avrebbe giocato comunque. Il rigore battuto da Favilli? Ci sono le gerarchie e vanno rispettate. C'è anche tutta la storia di Favilli, si è conquistato il rigore e l'ha tirato, ma sarà rispettata la gerarchia in futuro. Punizioni? No, ne parleremo, ma si va avanti".