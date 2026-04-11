Decima vittoria di fila per la Scandone Avellino: Tiber Roma ko 86-73 Coach Dell'Imperio: "Siamo stati bravi a mantenere lucidità nei momenti chiave"

La Scandone Avellino vince anche contro la Tiber Roma con il risultato di 86-73 nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Cioppa, Ragusa, Kmetic e Vitale in doppia cifra nel successo dei lupi sui capitolini e quota 38 punti in classifica per la squadra di coach Dell'Imperio che aggancia in vetta la Carver Roma, impegnata nelle prossime ore contro la Pallacanestro Antoniana. Domenica 19 (ore 18) la Scandone sarà ospite della Promobk Marigliano.

Dell'Imperio: "I ragazzi rispondono di gara in gara"

"C’è grande soddisfazione per il percorso che stiamo portando avanti con questi ragazzi, lo staff tecnico e tutto l’entourage che ruota attorno alla prima squadra. - ha spiegato Dell'Imperio nel post-gara - Sapevamo di affrontare una gara tutt’altro che semplice: ogni squadra ha i propri obiettivi e la Tiber è arrivata ad Avellino con l’intenzione di restare agganciata al treno playoff. Siamo stati bravi a mantenere lucidità nei momenti chiave, indirizzando la partita dalla nostra parte e gestendola con controllo fino alla sirena. È inevitabile che si sia fatta sentire la fatica del turno infrasettimanale contro San Paolo Ostiense: abbiamo avuto poco tempo per preparare questa sfida, ma i ragazzi hanno risposto bene, adattandosi al tatticismo difensivo degli avversari nonostante energie fisiche e mentali non al massimo".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Trentacinquesima Giornata

Scandone Avellino - Tiber Roma 86-73

Parziali: 20-15; 28-22; 14-17; 24-19

Scandone: Scanzi 7, Cioppa 12, Cantone 3, Ragusa 16, Kmetic 21, Iannicelli 3, Duranti 7, Stefanini 2, Donda 4, Vitale 11, Galli. All. Dell'Imperio

Tiber: Belmaggio 14, Gaeta 11, Algeri 9, Lentini 19, N. Piazza, Gentile 2, Fantauzzi, Delle Cave 2, Romanelli, C. Piazza 9, Della Corte 5, Perago 2. All. Cilli