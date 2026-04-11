Via Crucis vivente ad Ariano: un momento di profonda grazia e comunione

Non solo una rappresentazione scenica, ma occasione concreta di vicinanza e affidamento

via crucis vivente ad ariano un momento di profonda grazia e comunione

Un grande momento di comunione nella villa comunale in occasione della Via Crucis vivente promossa dalla parrocchia di San Pietro apostolo...

Ariano Irpino.  

La rappresentazione della Via Crucis vivente si è trasformata in un momento di profonda grazia e comunione per tutta la comunità.

Attraverso l’impegno dei figuranti, la passione e la cura dei dettagli, è stato possibile non solo rievocare un evento centrale della fede cristiana, ma anche renderlo esperienza viva di evangelizzazione.

Un sentimento di sincera gratitudine attraversa l’intera iniziativa: ciascuno ha offerto il proprio tempo e le proprie energie, contribuendo a creare qualcosa di davvero speciale. Anche i piccoli segni, come il sole che ha accompagnato la giornata, sono stati percepiti come un dono, quasi a suggellare la bellezza di quanto vissuto.

Non è mancata la dimensione della preghiera, che ha abbracciato in modo particolare gli ammalati e quanti portano nel cuore situazioni di sofferenza.

In questo clima, la Via Crucis è diventata non solo rappresentazione scenica, ma occasione concreta di vicinanza e affidamento.

A emergere, infine, è stata la gioia dello stare insieme: una comunità che si ritrova, cammina unita e testimonia con semplicità la propria fede. Un’esperienza che lascia nel cuore il desiderio di continuare su questa strada, con rinnovato entusiasmo.

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