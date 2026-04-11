Via Crucis vivente ad Ariano: un momento di profonda grazia e comunione Non solo una rappresentazione scenica, ma occasione concreta di vicinanza e affidamento

La rappresentazione della Via Crucis vivente si è trasformata in un momento di profonda grazia e comunione per tutta la comunità.

Attraverso l’impegno dei figuranti, la passione e la cura dei dettagli, è stato possibile non solo rievocare un evento centrale della fede cristiana, ma anche renderlo esperienza viva di evangelizzazione.

Un sentimento di sincera gratitudine attraversa l’intera iniziativa: ciascuno ha offerto il proprio tempo e le proprie energie, contribuendo a creare qualcosa di davvero speciale. Anche i piccoli segni, come il sole che ha accompagnato la giornata, sono stati percepiti come un dono, quasi a suggellare la bellezza di quanto vissuto.

Non è mancata la dimensione della preghiera, che ha abbracciato in modo particolare gli ammalati e quanti portano nel cuore situazioni di sofferenza.

In questo clima, la Via Crucis è diventata non solo rappresentazione scenica, ma occasione concreta di vicinanza e affidamento.

A emergere, infine, è stata la gioia dello stare insieme: una comunità che si ritrova, cammina unita e testimonia con semplicità la propria fede. Un’esperienza che lascia nel cuore il desiderio di continuare su questa strada, con rinnovato entusiasmo.