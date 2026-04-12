Avellino: perché sul gol di Iannarilli l'arbitro non ha rivisto tutto al monitor Le differenze tra i campionati e i diversi casi del protocollo negli interventi tra VAR e campo

Pochi secondi dopo il 94', calcio d'angolo battuto perché poco prima dello scoccare dell'ultimo minuto di recupero, quattro, decretati dall'arbitro, la palla ha raggiunto il fondo con un tocco giallorosso per il corner biancoverde. Angolo battuto da Insigne, colpo di testa di Iannarilli che sorprende Pigliacelli con un intervento parso subito, a gran parte dei presenti al "Partenio-Lombardi", inutile, completato con la sfera già oltre la linea di porta. Gol del pareggio dell'Avellino contro il Catanzaro, ma perché il direttore di gara, Tremolada della sezione di Monza, non ha avuto modo di segnalare immediatamente la rete dell'1-1?

Niente GLT, interviene il VAR e non serve l'On Field Review

In Serie B non è presente la Goal Line Tecnology. L'arbitro non ha il responso al polso con la segnalazione della rete e del pallone che ha superato la linea di porta. In Serie B è presente la Goal Line Camera, introdotta nel 2021/2022 che, però, rispetto alla GLT non dà l'assegnazione automatica del gol. La GLC integra il lavoro al monitor da parte del VAR. Dopo l'intervento di Pigliacelli Tremolada ha fischiato due volte e non tre. Nei fatti, ha decretato la chiusura del gioco, ma opportunamente e come da regolamento non ha emesso il terzo fischio per non precludere la revisione e l'ultima parola dal VAR center di Lissone, dove Prontera con Dionisi hanno controllato e trovato il fermo immagine utile per l'assegnazione della rete dell'estremo difensore. In virtù dell'oggettività della prova, Tremolada non ha dovuto raggiungere il monitor per l'On Field Review. È stato applicato l'overrule, ovvero il cambio di decisione dell'arbitro senza bisogno dell'OFR.

Il VAR vince sulla GLT in qualunque caso

Una cosa è certa: senza il frame utile e, quindi, l'oggettività gli arbitri non avrebbero potuto decretare il gol del pareggio. Occorre la prova oltre ogni dubbio. Il medesimo discorso è valido anche in Serie A e lì dove è presente la Goal Line Tecnology. Ad esempio, in Milan-Torino del 17 agosto 2024, la GLT andò in blackout, ma fu subito evidente la rete di Zapata. All'arbitro, Maresca, non risultò il segnale al polso e fece proseguire il gioco fino alla revisione VAR che comprovò il gol firmato dal colombiano. Anche in quell'occasione ci fu overrule (niente visione dell'arbitro di campo al monitor).