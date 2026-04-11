Pacchetto sicurezza, parte la campagna di Vannacci. Morano: Movimento in campo Stamane la presentazione ad Avellino della serie di incontri

Questa mattina, presso il Noluré, si è svolta una conferenza stampa durante la quale Sabino Morano, promotore del comitato Avellino 160 di Futuro Nazionale, ha illustrato le prossime iniziative e gli appuntamenti in programma.

Uno dei temi principali affrontati riguarda l’organizzazione di una serie di gazebo dedicati alla raccolta firme per sostenere la proposta di legge sul pacchetto sicurezza. In queste occasioni sarà inoltre possibile aderire ufficialmente al movimento.

Tra gli interventi, Antonio Francavilla ha messo in evidenza un dato rilevante: la partecipazione sempre più ampia dei giovani. Sono infatti numerosi i ragazzi e le ragazze che si stanno avvicinando al movimento, portando entusiasmo, idee innovative e una forte volontà di contribuire al cambiamento. Francavilla, intervenuto anche in qualità di ex carabiniere, ha poi condiviso una riflessione sul tema della sicurezza, soffermandosi sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle forze dell’ordine, tra limiti operativi, carenze normative e pressioni che rendono spesso complesso lavorare con efficacia e serenità.

Proprio da queste considerazioni nasce il sostegno al programma sulla sicurezza proposto dal generale Roberto Vannacci, visto non come un semplice slogan, ma come una risposta concreta per garantire strumenti adeguati, tutela e dignità a chi si occupa della sicurezza dei cittadini.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Pasquale Maietta, che ha evidenziato la crescita del comitato “Futuro Nazionale Avellino 160”, sottolineando risultati positivi frutto di un impegno costante e di una presenza sempre più radicata sul territorio. Presenti anche Giulia Galdenzi e Sonia Lombardo.

Infine, è stato annunciato un importante appuntamento: il 22 aprile si terrà a Salerno una manifestazione che vedrà la partecipazione del generale Vannacci, alla sua prima uscita ufficiale come leader del movimento. L’evento coinvolgerà l’intera organizzazione regionale e i comitati costituenti.

Calendario gazebo:

18/04, dalle 18:00 alle 20:00 – Atripalda

19/04, dalle 11:00 alle 13:00 – Avellino

26/04, dalle 11:00 alle 13:00 – Avellino

03/05, dalle 11:00 alle 13:00 – Avellino

10/05, dalle 11:00 alle 13:00 – Mercogliano