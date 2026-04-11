Addio a Margherita, storica parrucchiera per oltre 30 anni nel cuore di Avellino Dal 1961 fino alla metà degli anni ’90, nel suo salone di parrucchiera in via Matteotti

Si è spenta serenamente, a 93 anni, Margherita Amatrudo, vedova Zeccardo, donna forte e profondamente innamorata della vita. Con la sua scomparsa, Avellino perde una figura storica, capace di lasciare un segno autentico nella comunità.

Dal 1961 fino alla metà degli anni ’90, nel suo salone di parrucchiera in via Matteotti, ha pettinato intere generazioni di donne avellinesi, formando al contempo numerosi professionisti del settore. Con garbo, eleganza e grande dedizione al lavoro, Margherita è diventata nel tempo un punto di riferimento per la città.

Sempre al fianco del marito Gerardo, ha costruito una storia fatta di passione e sacrificio, trasformando la sua attività in una vera istituzione. Con lei se ne va un pezzo di memoria collettiva, ma resta vivo il ricordo affettuoso nel cuore di quanti l’hanno conosciuta.

I funerali si sono svolti ieri mattina presso il Santuario del Santissimo Rosario, dove alle ore 11.30 è stato celebrato il rito religioso. Il settimo si terrà venerdì 17 aprile alle ore 19, sempre al Rosario.

A darne il triste annuncio le figlie Maria Antonietta e Paola e i parenti tutti.