"Baste con le beghe politiche, non possiamo più perdere tempo, noi partiamo" Carmine Grasso da Ariano: "Chi vuole lavorare per la nostra città deve farlo senza interferenze"

Lo avevamo definito il giorno della verità e così è stato. Chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Il tempo dell'attesa è finito. Carmine Grasso inaugura il comitato elettorale e avvia ufficialmente la campagna elettorale. Al suo fianco in primis c'è Laura Cervinaro e il gruppo dei socialisti.

La spaccatura nel partito democratico è certificata dalle assenze e questo comporterà con molta probabilità la non assegnazione del simbolo. Ma sono aspetti che diventeranno più chiari nelle prossime ore.

Stesso discorso per il Movimento 5 Stelle che dovrà chiarire divergenze interne al partito. L'assessore Toni La Braca che resta fedele al sindaco uscente Enrico Franza e il capogruppo Giovambattista Capozzi, insieme a Luca Orsogna a sostegno di Carmine Grasso.

Il restante gruppo con il sindaco uscente Enrico Franza, nelle prossime ore potrebbe ufficializzare la candidatura a sindaco del docente Roberto Cardinale.

Così Carmine Grasso:

"Non sono per le polemiche, non possiamo più perdere tempo con le beghe politiche e le segreterie di partito. Non lo accetto. Chi vuole lavorare per la nostra città deve farlo senza interferenze. Noi partiamo. E' tempo di Ariano. Mi sono candidato per unire le nostre energie migliori e rimettere la nostra città in cammino. Insieme possiamo farcela". Clicca qui per ascoltare l'intervento integrale.