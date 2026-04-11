Avellino-Catanzaro 1-1, il tabellino ed i voti del match Iannarilli decisivo, Kumi in ombra

Con un gol di Iannarilli in pieno recupero (94'), l'Avellino riprende il Catanzaro e fa un passo in avanti verso la salvezza. I calabresi erano passati in vantaggio con Iemmello. Favilli alla mezzora aveva fallito un calcio di rigore.

Ecco il tabellino del match ed i voti:

AVELLINO-CATANZARO 1-1: IL TABELLINO ed I VOTI

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli 7,5; Cancellotti 5.5 (19' st Patierno 5.5), Simic 6, Enrici 5.5, Sala 5.5; Sounas 5 (36' st Le Borgne 5.5), Palmiero 5.5, Kumi 5 (1' st Missori 6); Palumbo 5.5 (19' st Insigne 5); Russo 5.5, Biasci 5.5 (19' st Favilli 4.5). A disposizione: Pane, Sassi, Tutino, Pandolfi, D’Andrea, Armellino, Besaggio, Fontanarosa. Allenatore: Ballardini 5.5

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6.5; Felippe 6 (41' st Verrengia s.v.), Antonini 6, Brighenti 5; Favasuli 6, Pontisso 5.5 (34' st Buglio 5.5), Petriccione 6 (30' pt Pompetti 6), Di Francesco 6 (34' st Frosinini 5.5); Rispoli 6, Liberali 5.5 (34' st Esteves s.v.); Iemmello 6.5. A disposizione: Marietta, Borrelli, Bashi, Oudine, Koffi, Ardizzone. Allenatore: Aquilani 6

ARBITRO: Tremolada di Monza – assistenti Politi e Bianchini – IV Uomo: Spina – VAR: Prontera/AVAR: Dionisi.

RETI: 15' st Iemmello (A), 49' st Iannarilli (A)

NOTE. Espulso al 30' Brighenti (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Petriccione (C), Russo (A), Sounas (A), Cancellotti (A), Pontisso (C), Di Francesco (C). Angoli: 5-1. Recupero: 4' pt - 4' st