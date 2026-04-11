Ariano: grande successo al corso Blsd organizzato dall'Albero del cuore Direttore e docente, Pasqualino Molinario medico di medicina d'urgenza

Grande successo al corso Blsd (Basic life support and defibrillation), che si è tenuto oggi ad Ariano Irpino al centro pastorale San Francesco.

I partecipanti hanno appreso le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell’ adulto, bambino e lattante.

La morte improvvisa colpisce una persona su mille abitanti e solo un intervento precoce con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore semiautomatico da parte di personale anche non sanitario adeguatamente formato, in attesa dei soccorsi avanzati del 118, può aumentare il tasso di sopravvivenza.

Inoltre anche nel caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo spesso cibo, un intervento precoce è necessario per impedire conseguenze più gravi.

Il corso è stato organizzato dal centro di formazione accreditato 118 e regione Campania, L’Albero del cuore guidato in maniera instancabille e attenta dalla dinamica presidente Anna Pellecchia.

Il direttore e docente del corso Pasqualino Molinario medico di medicina d'urgenza con gli Istruttori del centro di formazione si dichiarano soddisfatti. "Con le persone formate oggi ad Ariano Irpino siamo tutti più sicuri".