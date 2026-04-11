Gara nazionale Certamen Lucretianum: l'irpino Antonio Schiavone tra i primi tre Riconoscimento, attribuito da una commissione formata da docenti universitari

Antonio Schiavone si piazza tra i primi tre classificati in Italia dei partecipanti al "Certamen Lucretianum" del Liceo "Tito Lucrezio Caro" di Napoli.

Si è tenuta il 10 aprile 2026, in occasione della Gionata mondiale della lingua latina, la XXIV edizione della gara nazionale di traduzione dal latino, che prende il nome di Certamen Lucretianum, organizzata dal Liceo Scientifico "Tito Lucrezio Caro" di Napoli, egregiamente diretto dalla docente Liana Nunziata.

Il concorso di rilievo nazionale, patrocinato dall'Associazione Italiana di Cultura Classica nonché dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, si rivolge agli studenti più meritevoli del primo e del secondo bIennio e del quinto anno di tutti gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado d'Italia ove si studia lingua e cultura latina.

La prova per gli allievi del secondo biennio e del quinto anno si compone di una prova scritta e, successivamente, di una orale.

La prima consiste nella traduzione in italiano di un brano latino tratto dal "De Rerum Natura" di Lucrezio nonché nella risoluzione di due quesiti, di cui uno relativo al confronto micro-testuale con un altro autore latino e uno relativo all'analisi del periodo. La seconda è finalizzata ad accertare la comprensione del testo, la coerenza delle scelte traduttive, la maturità interpretativa e le capacità logiche del candidato.

La commissione esaminatrice, incaricata di correggere le prove scritte, di effettuare la prova orale e di stabilire la classificazione dei primi tre studenti selezionati tra tutti i partecipanti d'Italia - ai quali viene attribuito un premio in danaro e dei libri -, è presieduta dalla docente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Mariantonietta Paladini ed è composta dalla professoressa dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Serena Cannavale nonché dagli insegnanti di latino del Liceo Scientifico "Tito Lucrezio Caro".

Antonio Schiavone, studente della V A del Liceo Classico di Montella, selezionato per partecipare al concorso de quo dalla sua docente di latino e greco, prof.ssa Antonella Saldutti, dopo aver effettuato le prove previste, ha ottenuto durante la cerimonia di premiazione svoltasi al Liceo "Tito Lucrezio Caro di Napoli" la mattina dell'11 aprile il premio previsto per essersi piazzato tra i primi tre classificati in Italia dei partecipanti al "Certamen Lucretianum".

Tale riconoscimento, attribuito da una commissione formata da docenti universitari, costituisce per tutti gli istituti di appartenenza dei ragazzi premiati una guida line ineludibile.