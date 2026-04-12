Voto, 2 donne contro Festa? Per il Pd Ambrosone in pole. Centrodestra: c'è Nargi Ultime ore di trattative domani direzione dem. Centrodestra, resta il nodo Fratelli d'Italia

La sfida potrebbe essere quella di due donne contro Gianluca Festa, per le amministrative ad Avellino 2026. Ore concitate di accordi e confronti nel centrosinistra e centrodestra, per trovare quadra e convergenza su nomi unici, da schierare in campo. Domani la direzione del Pd alle ore 18, potrebbe indicare il nome dei dem e proprio in queste ore sembrerebbe rafforzarsi il nome di Enza Ambrosone, rispetto a quelli sul tavolo di Nicola Giordano e Francesco Todisco. Semplici rumors, domani alle 18 si dovrebbe avere l'ufficialità e il nome unico, dopo il vertice di venerdì mattina a Salerno con Piero De Luca. Nel corso dell'incontro salernitano, era sfumata l'ipotesi del candidato sindaco Walter Giordano. A quella del civico sarebbe stata preferita la scelta nella triade di partito: Todisco, Nicola Giordano, Enza Ambrosone.

Per il centrodestra Nargi con il nodo Fratelli d'Italia

Intanto per il centrodestra la candidatura dovrebbe essere quella della già sindaca Laura Nargi. Lo annuncia il segretario provinciale di Forza Italia : «Dobbiamo completare le liste e i tempi sono quelli che sono. Tra oggi e domani ci riuniamo per chiudere anche con gli alleati».La candidatura spettava a Forza Italia per accordi pregressi all'interno del centrodestra, e il nome della Nargi era nell'aria da settimane. La variabile più delicata resta Fratelli d'Italia, che nei mesi scorsi ha sollevato perplessità proprio sulla questione dei simboli.

Festa da 4 mesi in campo

Presentata in netto anticipo la squadra di Gianluca Festa.Viva, Davvero, Enjoy Avellino tre delle liste a supporto dell'ex sindaco pronto a correre per tornare sindaco della città.