Meteorite illumina il cielo sopra Avellino: scia di luce all'alba Stamane intorno alle 5.30 il bagliore sorprendente

Scia di luce all’alba: un meteorite illumina i cieli tra Avellino e Salerno, con avvistamenti che vengono segnalati da tutto il sud .

La scia infuocata

Un' improvvisa scia, un bagliore luminoso ha squarciato il cielo alle 5:20/30 circa del mattino, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Avellino e Salerno e non solo. Ad essere avvisato nel suo passaggio un grosso meteorite, visibile per diversi secondi, che ha attraversato l’atmosfera lasciando dietro di sé una lunga scia luminosa, trasformando l’alba in uno spettacolo improvviso e incredibilmente bello.

Le segnalazioni sono arrivate da numerosi comuni dell’Irpinia e del slaernitano dove molti residenti, già svegli o in movimento per l’inizio della giornata, hanno assistito all’evento.

Sui social si sono moltiplicati in pochi minuti video e testimonianze, mentre cresce la curiosità sull’origine del fenomeno. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un bolide, ovvero un frammento di roccia spaziale entrato nell’atmosfera terrestre e reso visibile dall’attrito con l’aria.