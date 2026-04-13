Intercettati con auto rubata si danno alla fuga: inseguiti e arrestati Rocambolesco intervento della guardia di finanza in Irpinia a Lacedonia

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del comando provinciale di

Avellino ha arrestato due cittadini di nazionalità marocchina, risultati sprovvisti di documenti e a

bordo di un’autovettura rubata.

L’episodio si è verificato nel territorio del comune di Lacedonia, dove i militari della tenenza di

Sant’Angelo dei Lombardi hanno notato un veicolo che, alla vista della pattuglia, interrompeva

bruscamente la marcia.

Il conducente e il passeggero abbandonavano repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo in pericolo la circolazione degli altri veicoli sopraggiungenti, per poi darsi alla fuga.

Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i finanzieri si sono immediatamente attivati nelle ricerche dei

fuggitivi. Al termine di alcune ore di attività, i militari riuscivano a intercettarli e a procedere al loro

arresto.

I due sono ritenuti responsabili dei reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e del nuovo reato di fuga previsto dal codice della strada. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione del pubblico ministero di turno per la successiva convalida

del provvedimento restrittivo da parte del giudice per le indagini preliminari.