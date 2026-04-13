Intercettati con auto rubata si danno alla fuga: inseguiti e arrestati

Rocambolesco intervento della guardia di finanza in Irpinia a Lacedonia

intercettati con auto rubata si danno alla fuga inseguiti e arrestati

Il conducente e il passeggero abbandonavano repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo in pericolo la circolazione degli altri veicoli sopraggiungenti, per poi darsi alla fuga...

Lacedonia.  

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del comando provinciale di
Avellino ha arrestato due cittadini di nazionalità marocchina, risultati sprovvisti di documenti e a
bordo di un’autovettura rubata.

L’episodio si è verificato nel territorio del comune di Lacedonia, dove i militari della tenenza di
Sant’Angelo dei Lombardi hanno notato un veicolo che, alla vista della pattuglia, interrompeva
bruscamente la marcia.

Il conducente e il passeggero abbandonavano repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo in pericolo la circolazione degli altri veicoli sopraggiungenti, per poi darsi alla fuga.

Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i finanzieri si sono immediatamente attivati nelle ricerche dei
fuggitivi. Al termine di alcune ore di attività, i militari riuscivano a intercettarli e a procedere al loro
arresto.

I due sono ritenuti responsabili dei reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e del nuovo reato di fuga previsto dal codice della strada. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione del pubblico ministero di turno per la successiva convalida
del provvedimento restrittivo da parte del giudice per le indagini preliminari.

Ultime Notizie