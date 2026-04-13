Caso Ariano. Noi di centro Mastella prende tempo: "Troviamo una soluzione unica"

Noi Di Centro Mastella di Ariano Irpino, per voce del segretario cittadino Pasquale Scrima, alla luce del quadro politico che si sta delineando si propone come forza di mediazione e sintesi per unire tutte le componenti progressiste e civiche della città.
"Il nostro obiettivo è chiaro: costruire il campo largo. Rivolgiamo pertanto un appello deciso al Partito Democratico ed al Movimento Cinque Stelle affinché chiariscano la loro posizione nello scenario politico arianese.
I responsabili locali e provinciali dichiarino pubblicamente se ci saranno i simboli del Pd e del Movimento 5 Stelle e quale posizione assumeranno nella competizione elettorale cittadina.
Vogliamo essere chiari: in assenza di questa convergenza, ogni forza politica dovrà assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Solo attraverso l’unità sarà possibile vincere le elezioni".