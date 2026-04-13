Antonio Santosuosso: "Ariano merita attenzione, serietà e visione" "Grazie a chi ha indicato il mio nome, non c'è stata convergenza, ma resto a disposizione"

"Nelle ultime settimane il mio nome è stato più volte accostato ad una possibile candidatura a sindaco della nostra città, in diversi ambiti e anche attraverso gli organi di informazione. Di questo non posso che essere profondamente grato e onorato.

La gratitudine più grande, però, va a voi cittadini: a quanti mi hanno fermato per strada, via telefono e con messaggi, a chi ha manifestato stima, attenzione e, in molti casi, anche entusiasmo verso una possibile candidatura che avrebbe potuto rappresentare un segnale di novità per Ariano. Tutto questo per me ha un valore umano e civile enorme.

Una scelta di chiarezza e responsabilità Ad oggi, prendo atto con serenità che le dinamiche politiche e le valutazioni dei diversi schieramenti non hanno portato ad una convergenza sul mio nome. È una valutazione che rispetto. Con la stessa lealtà e franchezza con cui ho sempre operato, ritengo quindi corretto chiarire che non sarò candidato".

Lo scrive in una nota il presidente del collegio dei geometri di Avellino Antonio Santosuosso, già candidato a sindaco negli anni scorsi ed ex consigliere comunale.

"Resta immutato, e se possibile ancora più forte, il mio impegno istituzionale come presidente del collegio dei geometri della provincia di Avellino e nei ruoli che ricopro all’interno della categoria a livello regionale e nazionale.

Un impegno che continuerò a portare avanti con serietà, senso del dovere e attenzione al territorio.

Un augurio alla città

A tutti i candidati che scenderanno in campo rivolgo un sincero in bocca al lupo. Ariano ha bisogno di ordine amministrativo, cura della città e capacità di cogliere le opportunità di sviluppo. Sono certo che i cittadini sapranno scegliere con responsabilità la guida migliore per il futuro della nostra comunità.

Per quanto mi riguarda, resterò sempre disponibile, con la mia modesta esperienza e conoscenza del territorio, a dare un contributo costruttivo ogniqualvolta sarà ritenuto utile.

Come categoria continueremo a far sentire la nostra voce nell’interesse esclusivo della città di Ariano e del Territorio. Ariano merita attenzione, serietà e visione. Da parte mia, continuerà l’impegno per questa comunità.