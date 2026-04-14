Incidente nell'avellinese, 19enne in rianimazione. Serino prega: Forza Simone Uno striscione fuori il Moscati per il ragazzo rimasto vittima dell'incidente

È apparso davanti all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino uno striscione di vicinanza per il 19enne di Serino rimasto gravemente ferito in un incidente stradale: “Simone tieni duro”. Un messaggio di affetto, speranza e vicinanza nei confronti del ragazzo, attualmente ricoverato in Rianimazione.

L’incidente si è verificato a Santa Lucia di Serino. Il 19enne stava percorrendo una delle principali arterie del paese, a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento. Quando Simone è stato soccorso dai sanitari le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati, dove viene tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari della rianimazione del polo sanitario. Intanto nel serinese in tanti pregano per Simone possa tornare presto a casa.