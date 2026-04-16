Avellino: lavori in Corso Europa, strada chiusa per tre giorni Gli interventi saranno effettuati senza sosta, sia in orario notturno (20:00–8:00)

A partire dalle 20:00 del 20 aprile, e per i tre giorni successivi, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza su:

- Corso Europa

- Via Michele Pironti

- Traverse di collegamento

Gli interventi saranno effettuati senza sosta, sia in orario notturno (20:00–8:00) che diurno (8:00–20:00), per garantire una rapida esecuzione e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Durante le ore notturne saranno eseguite le operazioni più invasive, tra cui la fresatura del manto stradale e la posa del nuovo asfalto su Corso Europa (nel tratto compreso tra l’incrocio con Via F. Iannaccone e quello con Via Matteotti) e sulle traverse interessate: Largo De Luca, Via Pironti, Via Don Minzoni, Via Gramsci e Via L.B.O. Mancini.

Nel corso delle ore diurne, invece, si procederà principalmente alla messa in quota dei chiusini, con limitazioni parziali della carreggiata e l’istituzione temporanea del senso unico nel tratto di Corso Europa compreso tra Via Zigarelli e Via Matteotti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno adottate temporanee modifiche alla circolazione veicolare, tra cui le chiusure totali del tratto interessato durante le ore notturne; deviazioni del traffico su percorsi alternativi (Via Dorso, Via Perugini, Via Zigarelli, Via Gen. Berardi e Via Pironti); istituzione del senso unico durante le fasi diurne nei tratti interessati dai lavori.Con apposita Ordinanza Dirigenziale n. 154/R.O. sono state inoltre disciplinate le ulteriori misure temporanee di regolamentazione della circolazione.

La segnaletica temporanea indicherà chiaramente i percorsi alternativi e le limitazioni vigenti.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità.