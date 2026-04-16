Campo largo in crisi, Sarno (M5S): alleanza in affanno, ma troveremo la quadra La coordinatrice del Movimento : non disperiamo, troveremo la quadra

Pd e Campo largo in crisi ad Avellino tra nomine dei candidati e alleanze che vacillano. Se da un lato Piero De Luca benedice la canidatura di Nello Pizza, parlando di “scelta giusta per competenze ed equilibrio”, dall'altro ci sono le associazioni di Controvento e i referenti di Avs che annunciano l'assenza al tavolo convocato per questa sera dal Pd per il campo largo. Ritardi imperdonabili e scelte unilaterali alla base della rottura.

Pd in crisi

Trema il pd irpino, con le dimissioni di Antonio Gengaro per profonde divergenze politiche maturate nelle ultime settimane. In particolare, pesa il ritiro della candidatura di Francesco Todisco a favore di Nello Pizza, una scelta che l’ormai ex componente della Direzione definisce difficile da accettare e che segna, di fatto, un punto di rottura.

Il M5S prova a rinsaldare l'alleanza

Ma intanto il M5S prova a rinsaldare l'alleanza in vista della competizione elettorale di maggio per la guida del capoluogo. "L'alleanza è in affanno ma riusciremo a trovare la quadra. Oggi siederemo al tavolo convocato dal Pd per ragonare sul da farsi. Noi vorremmo un campo largo, larghissimo come in regione. ma, ripeto, non disperiamo". Annuncia Maura Sarno delegata pro tempore al coordinamento provinciale irpino del Movimento Cinque Stelle.