Avellino, maxi sequestro di cocaina in A16: arrestati padre e figlio In un vano realizzato nel cruscotto sono stati trovati quasi 8 chili di cocaina

Erano diretti a Bari quando sono stati fermati dagli agenti della Polstrada di Avellino, padre e figlio fermati con quasi otto chili di droga in auto. E così un controllo di routine degli agenti lungo l’A16 Napoli – Canosa si è trasformato in uno dei sequestri di droga più ingenti messi a segno nella nostra provincia negli ultimi tempi. Gli agenti della Polstrada di Avellino ovest hanno intercettato un’auto proveniente dal napoletano. A bordo due persone: padre e figlio, 51 e 35 anni, di origini siciliane, che erano diretti a Bari. Durante la perquisizione, in un vano ricavato nel cruscotto sono stati rinvenuti 7 chili e 900 grammi di cocaina. Un quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. Per i due p scattato l’arresto in flagranza. Padre e figlio sono stati portati in carcere. La droga oltre a monete contanti sono state sequestrate.