Venticano, Tar Salerno: terza sospensiva negata a Irpiniambiente Il Comune confermato nel suo operato

Per la terza volta consecutiva il tribunale amministrativo regionale di Salerno ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla società Irpiniambiente S.p.A., confermando ancora una volta la piena legittimità dell'operato del Comune di Venticano nella gestione del servizio di igiene urbana.

Il Tar, con ordinanza depositata nei giorni scorsi, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per bloccare né l'affidamento temporaneo in corso alla società Ecoservice né la procedura di gara triennale bandita dal Comune. Un risultato che rappresenta un triplo riconoscimento della correttezza delle scelte amministrative adottate da questa Amministrazione.

UN'AMMINISTRAZIONE CHE RIPRISTINA LA LEGALITÀ

"Il nostro impegno - scrive il sindaco Arturo Caprio - è sempre stato chiaro: mettere fine a una situazione di totale illegalità che si trascinava da oltre quindici anni, durante i quali Irpiniambiente ha gestito il servizio senza alcun titolo contrattuale valido. Un'anomalia che non potevamo più tollerare.

Con determinazione e rigore giuridico, abbiamo avviato un percorso di regolarizzazione che prevede:

un affidamento temporaneo di cinque mesi per garantire la continuità del servizio

una gara triennale ad evidenza pubblica per l'affidamento ordinario

la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori coinvolti

IL MERITO DELLA VICENDA

È importante sottolineare che il TAR, negando per tre volte la sospensiva, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni del Comune. La discussione nel merito è stata rinviata al 7 ottobre, ma intanto il servizio prosegue regolarmente e la gara va avanti secondo il cronoprogramma stabilito.

Irpiniambiente, peraltro, non è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura selettiva: se ritiene di avere i requisiti necessari, può partecipare alla gara in piena trasparenza e concorrenza, come ogni altro operatore del settore.

TRASPARENZA E LEGALITÀ: LA NOSTRA BUSSOLA

Il Comune di Venticano continuerà a lavorare affinché ogni atto amministrativo sia improntato ai principi di trasparenza, legalità e tutela dell'interesse pubblico. Non arretreremo di un millimetro da questa linea, perché è ciò che i cittadini meritano e che la legge ci impone.

Il servizio di igiene urbana prosegue, la gara va avanti, e Venticano finalmente volta pagina dopo anni di gestione irregolare.