Avellino: rotazioni offensive, caccia all'acuto salvezza Sabato (ore 15) la sfida contro i virgiliani per i lupi

Si conferma il dilemma attacco per Ballardini e per l'Avellino. Dal passaggio al 4-3-1-2, avvenuto nel match con il Padova, Palumbo ha sempre ricoperto il ruolo di trequarista alle spalle delle punte e per le due caselle del fronte offensivo il tecnico romagnolo ha determinato rotazioni costanti per garantire a tutte le pedine a disposizione minutaggio e opportunità. Contro il Catanzaro Ballardini ha schierato la coppia Russo-Biasci con il primo in campo per tutto il match e con il secondo sostituito per l'ingresso di Favilli dopo il gol di Iemmello.

Caccia alla miglior soluzione

Dentro anche Patierno in un ridisegno tattico nel tentativo del pari, sfiorato con il rigore sbagliato da Favilli e poi centrato nei secondi finali con il colpo di testa di Iannarilli. Ballardini ha anche lanciato Insigne nei minuti conclusivi al posto di Palumbo. Valutazioni in corso per lo staff che potrebbe rilanciare Tutino, ma anche Pandolfi, non impiegati a Mantova.