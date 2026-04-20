Avellino, al Moscati entro giugno la nuova terapia intensiva cardiochirurgica Saranno messi a regime 26 posti per la terapia intensiva e 67 per la subintensiva

di Paola Iandolo

L’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino inaugurerà entro giugno la Nuova terapia Intensiva Cardiochirurgica ad elevata tecnologia aaaaa, in fase avanzata di completamento al terzo piano del ‘settore A’ all’interno della città ospedaliera. Con un investimento di circa 2 milioni di euro, l'opera attualmente in cantiere grazie rientra nei finanziamenti garantiti dal PNRR per il potenziamento del pronto soccorso e dei servizi di emergenza urgenza.

I posti

Il programma da oltre 6 milioni di euro permette all’Azienda Ospedaliera di mettere a regime a partire da luglio 26 postazioni per la terapia intensiva e 67 per la sub intensiva, mediante la riconversione di 93 posti letto finora utilizzati per la degenza nei reparti ordinari. L’unità intensiva di Cardiochirurgia riceverà e tratterà i pazienti in condizioni critiche provenienti dalla chirurgia sia cardiologica che vascolare, ma anche dall’emergenza urgenza.

Le patalogie

In questo contesto sofisticato dal punto tecnologico, i medici e il personale in forza all’Unità sono chiamati a tenere in vita i pazienti sottoposti alle cure urgenti con un setting assistenziale intensivo e costante, fronteggiando le gravi conseguenze delle patologie più diverse, dallo scompenso cardiaco e shock cardiogeno alla insufficienza respiratoria acuta e cronica, alla insufficienza renale fino allo shock settico.