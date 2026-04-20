Le giovani Iaselli e De Padua ammesse alla Scuola di ballo del "San Carlo" Orgoglio e soddisfazione per la scuola di danza "In punta di piedi" diretta da Deborah Graziano

Grande soddisfazione e orgoglio per la scuola di danza atripaldese "In punta di piedi", diretta da Deborah Graziano, per l'ammissione di due allieve, Maria Francesca Iaselli e Martina De Padua, alla Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, una delle istituzioni coreutiche più prestigiose al mondo, nonché la più antica. Un'audizione superata tra centinaia di partecipanti provenienti da tutta Europa. Questo traguardo rappresenta un punto di svolta fondamentale nella carriera delle giovani ballerine, che sono entrate a far parte della scuola di Danza rispettivamente nel 2023 e nel 2025.

"Il ringraziamento va soprattutto alle loro famiglie"

"Sin dal loro arrivo abbiamo individuato in entrambe doti fisiche e tecniche di grande rilievo, che il nostro staff ha saputo coltivare con un lavoro quotidiano meticoloso. - ha affermato Graziano - Il successo ottenuto è la conferma di una visione didattica che non si limita alla semplice istruzione, ma funge da bussola, orientando e preparando le allieve al superamento di audizioni di altissimo livello. Il ringraziamento va soprattutto alle loro famiglie: in un settore dove spesso i timori per gli inevitabili sacrifici spingono a frenare le ambizioni dei figli, questi genitori hanno scelto di credere nel potenziale delle proprie ragazze, sostenendole con lungimiranza in un percorso d'eccellenza. Siamo onorati di essere stati il canale attraverso cui questo talento ha trovato la strada verso il Teatro di San Carlo e restiamo a disposizione per approfondire i dettagli di questo importante risultato che porta lustro a tutta la nostra realtà formativa".