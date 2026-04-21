Focus sul Greco di Tufo al polo enologico Abellinum Montefusco, Santa Paolina e Torrioni protagonisti del Living Lab 2V.I.TE

Lunedì 27 aprile, ad Avellino a partire dalle ore 11, presso il Polo Enologico Abellinum dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà il Living Lab del progetto 2V.I.TE, un’importante occasione di confronto, ricerca e valorizzazione territoriale dedicata al Greco di Tufo e alle produzioni vitivinicole dei comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto 2V.I.TE. (Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del territorio di Montefusco e dei suoi casali – Santa Paolina - Torrioni), finanziato dal Pnrr – Attrattività dei Borghi (Linea B) e vincitore del bando Adart – Atelier Diffuso delle Arti del DiARC.

L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali dei tre comuni coinvolti: Salvatore Santangelo sindaco di Montefusco, Rino Ricciardelli Sindaco di Santa Paolina, Annamaria Oliviero Sindaco di Torrioni.

Seguiranno gli interventi accademici del Prof. Riccardo Vecchio (Valorizzazione e commercializzazione dei vini di alta qualità), del Prof. Gianni Cicia (Economia Agraria) e di Adelina Picone (Coordinatrice del Master STAI – Strategie Territoriali per le Aree Interne), tutti afferenti all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alle ore 11:30 è previsto l’avvio della degustazione alla cieca guidata da Paola Piombino, momento centrale del Living Lab, concepito come esperienza partecipata di analisi sensoriale e confronto tra produttori, esperti e stakeholder del territorio.

L’iniziativa si concluderà alle ore 13:00 con un momento conviviale, favorendo ulteriormente il dialogo tra ricerca, istituzioni e filiera produttiva.

Il Living Lab rappresenta un tassello fondamentale nelle strategie di rigenerazione culturale e valorizzazione enologica dell’area, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e promuovere il patrimonio vitivinicolo locale in una prospettiva innovativa e sostenibile.