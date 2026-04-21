Riparte l'Avellino: la capacità di sorprendere nel rush finale Continuità, ma allo stesso tempo di gara in gara l'undici ha presentato novità

Ripartenza al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo la vittoria ottenuta a Mantova, il colpo salvezza, e ora per i lupi c'è il sogno playoff, distante un solo punto a tre gare dal termine. Cesena all'ottavo posto, l'ultimo utile per gli spareggi promozione con 44 punti, Carrarese e Avellino a quota 43: testa alla sfida con il Bari per gli irpini con la gara in programma venerdì alle 21.

Nuove posizioni, ma garantendo continuità

Dialogo con Palumbo e Fontanarosa per Ballardini. C'è stata la conferma di Milani, Reale e Sgarbi ai box alla ripresa della preparazione. Il tecnico romagnolo ha confermato il 4-3-1-2, ma applicando novità dal primo minuto e in corso d'opera. Russo e Biasci più larghi con Patierno punta centrale, nella ripresa Missori e Favilli a segno da subentrati e con un Avellino camaleontico, in grado di sorprendere dopo un primo tempo non semplice: nel rush finale sarà un Avellino con l'obiettivo di sorprendere per ottenere il massimo con l'obiettivo primario, la salvezza, praticamente raggiunto.