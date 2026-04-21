Avellino-Bari: i dettagli per la prevendita biglietti Venerdì (ore 21) la sfida al "Partenio-Lombardi" valida per la trentaseiesima giornata

Alle 15 inizierà la prevendita biglietti per la sfida Avellino-Bari, valida per la trentaseiesima giornata di Serie B e in programma venerdì (ore 21) allo stadio "Partenio-Lombardi". La vendita dei tagliandi avverrà con due fasi, prelazione e vendita libera, ed è vietata la vendita ai residenti nella Regione Puglia. "Fase di prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione "Branco" e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di martedì 21 aprile 2026. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 22 aprile 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

"I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive - Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio-Lombardi saranno aperti dalle ore 19:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come Acquistare i Biglietti - È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Bari online (sui siti Boxol e Go2), presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 21 aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • mercoledì 22 e giovedì 23 aprile dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • venerdì 24 aprile (giorno gara Avellino-Bari) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara".