Lauro, favorivano l'immigrazione clandestina: arrivano le condanne I reati contestati dalla Direzione Distrettuale di Salerno vanno dall'usura al riciclaggio

di Paola Iandolo

Sette anni di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione delle aggravanti a fronte degli otto anni e quattro mesi invocati al termine della sua requisitoria del pm antimafia Francesca Fittipaldi. Questa la condanna emessa dal Gup del Tribunale di Salerno, Annamaria Ferraioli nei confronti dell’ ex poliziotto Francesco Bossone, difeso dall’avvocato Walter Mancuso, uno degli undici imputati del processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta della Procura Antimafia di Salerno e sfociato nel blitz eseguito dai militari delle Fiamme Gialle nel marzo 2025, su un giro di usura, riciclaggio e fittizi rapporti di lavoro finalizzati a favorire l’immigrazione clandestina nell’ambito delle procedure per il click day.

Le altre condanne

Condannati a due anni e otto mesi i due imprenditori, difesi dagli avvocati Sabato Graziano, Umberto Nappi e Francesco Maffettone, che avrebbe concorso con Bossone nel reato collegato al click day. Alla guida del gruppo con base operativa nel comune di Sarno, è stato individuato Massimo Graziano. Per lui era stata invocata una condanna a sedici anni, ma il gip ha inflitto una condanna a nove anni e due mesi.

Le accuse

L’organizzazione avrebbe compiuto diversi reati di usura ed estorsione ai danni di imprenditori e soggetti economici in difficoltà. Parallelamente, attraverso società intestate fittiziamente a terzi, il sodalizio sarebbe riuscito a ottenere finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, ricavando profitti che venivano impiegati sia per finanziare ulteriori prestiti usurari, sia per acquistare beni e altre utilità.

Il modus operandi

Il meccanismo illecito coinvolgeva alcune società di capitali che gli indagati acquisivano, direttamente o indirettamente, controllandone la gestione e simulando solidità patrimoniale e finanziaria, prerequisiti per ottenere prestiti dalle banche garantiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Dopo aver ottenuto la liquidità, le rate dei finanziamenti non venivano saldate, causando così un danno economico allo Stato, mentre gli indagati traevano profitto distrarre le somme percepite.

L'immigrazione clandestina

Nel Vallo di Lauro ad avviso degli inquirenti venivano compiuti i reati legati alle ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra le contestazioni figura anche il favoreggiamento all’ingresso illegale di cittadini extracomunitari tramite la presentazione di istanze per la costituzione di falsi rapporti di lavoro dipendente, attivati da società compiacenti. In particolare, sono state approfondite 506 richieste inoltrate durante i cosiddetti “click day”, con l’intento preordinato di evitare assunzioni reali e ottenere indebitamente i visti d’ingresso, dietro pagamento di 5mila euro per ogni nulla osta rilasciato. Per questa ipotesi era finito in carcere l’ex poliziotto Francesco Bossone ai domiciliari.