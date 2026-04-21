Avellino, Picone e Clemente (Lega): Noi candidati con Gianluca Festa Liberi e forti la lista in cui confluiranno referenti dell'Udc e della Lega



I dirigenti della Lega Massimo Picone e Clemente Assunta saranno ufficialmente candidati nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per la prossima tornata elettorale amministrativa, con il pieno sostegno del partito locale.

Una scelta in linea con la volontà di offrire alla città una guida forte, profondamente inserita nel contesto territoriale e che gode di un ampio consenso popolare.

Soltanto in questo modo, sarà possibile riprendere un percorso di rilancio del capoluogo irpino, lontano dalle solite consorterie e in sintonia con un sentimento di orgoglio dell' appartenenza alla comunità e di identità, puntando sulle migliori energie disponibili a condividere un progetto civico.

Un progetto al quale la Lega e i suoi candidati sapranno dare il proprio contributo di idee, di proposte programmatiche e di competenze costruite sul campo.

"Ritengo che vi siano tutti i presupposti - ha affermato il sindacalista Massimo Picone - per dare il via ad una campagna elettorale basata sui contenuti e sulla chiarezza, che metta al centro i bisogni e le istanze dei cittadini, in particolare delle fasce sociali più fragili, per dare forma e sostanza ad una amministrazione in grado di fornire risposte serie ed efficaci ai problemi quotidiani di vivibilità ed affrontare contemporaneamente le impegnative sfide del rilancio di Avellino, con un disegno coerente ed ambizioso per il futuro.

Da parte mia, concentrerò l' attenzione sui temi delle periferie, del ruolo propulsivo del Comune per la creazione di opportunità di lavoro e della sicurezza urbana".

"Candidarmi in una lista civica - ha dichiarato Assunta Clemente - a supporto di Festa, significa mettere da parte gli atteggiamenti altalenanti e i tatticismi di una certa politica, scegliendo la coerenza e la concretezza, dimensione che appartiene al mio vissuto personale e alla mia visione di impegno pubblico.

La conoscenza del territorio, delle sue specificità e il legame con esso sono il presupposto fondamentale per avviare un percorso serio e credibile di rinascita di una comunità e di una città, per le quali è necessario spendersi con passione e determinazione ".

