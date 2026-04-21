Anna Diglio: "Porterò nel cuore il ricordo indelebile di questa giornata"

"È stato un grande onore partecipare alla cerimonia inaugurale della sala riunioni della sottosezione polizia stradale Avellino ovest, dedicata alla memoria dell’assistente capo Giuseppe Walter Mandra, deceduto in servizio".
Ad affermarlo con emozione è Anna Diglio, presidente provinciale dell'associazione nazionale familiari e vittime della strada.
"Un momento profondamente emozionante e toccante, che porterò nel cuore. Vedere la sua mamma, commossa fino alle lacrime, mentre veniva onorata la memoria del suo amato figlio, è stato qualcosa di indelebile.
Onore e gloria!
La polizia stradale di Potenza, con i suoi strumenti, biciclette, tappeti e il percorso “alcol vista”, ha svolto una lezione educativa rivolta ai piccoli alunni della scuola di Candida, paese natale del compianto poliziotto Giuseppe Walter.
Un’iniziativa importante per sensibilizzare fin da giovani sui temi della sicurezza stradale, nel ricordo di chi ha servito lo Stato con impegno e dedizione".