Sos parcheggi al distretto sanitario Asl di Ariano: ogni giorno è un "macello" Per medici che giungono da fuori e pazienti che affluiscono dai vari comuni limitrofi è un'impresa

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 21 aprile 2026 alle 21:54



C'è chi addirittura si è visto costretto a rinunciare ad una visita negli uffici medici, impossibilitato a trovare un posto auto. Soluzioni all'orizzonte? Al momento nessuna...