Sos parcheggi al distretto sanitario Asl di Ariano: ogni giorno è un "macello"

Sos parcheggi per operatori sanitari e utenti al distretto sanitario di piazza Mazzini ad Ariano Irpino. Ogni giorno è un'impresa. Fortunato chi arriva prima e per gli altri? Come si fa?
Dopo l'avvio del cantiere per la realizzazione di un asilo nido e la relativa demolizione degli edifici esistenti nell'area adiacente il boschetto Pasteni è diventato davvero difficile, se non impossibile trovare un posto per parcheggiare la propria auto.
Per medici che giungono da fuori e pazienti che affluiscono anche dai vari comuni limitrofi è davvero un'impresa.
Afflusso massiccio tra l'altro in questi giorni, aggravato anche dalle operazioni relative all'esenzione ticket, il cui ufficio è come sempre efficiente e perfettamente funzionante.
E come se non bastasse al danno anche la beffa. Non è mancata anche qualche multa. C'è chi addirittura si è visto costretto a rinunciare ad una visita negli uffici medici, impossibilitato a trovare un posto auto. Soluzioni all'orizzonte? Al momento nessuna.