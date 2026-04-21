Addio caldo, in arrivo aria fredda dai Balcani: sul Partenio si scende a 0 gradi Le previsioni

Sul Partenio, è in atto una diminuzione delle temperature, complice l’ingresso di aria fredda proveniente dai vicini Balcani. Lo annunciano i metrreologi dell'osservatorio di Montevergine.

La stabilità assoluta del tempo negli ultimi giorni sta lasciando il posto a una fase più vivace e tipica di aprile. L'alta pressione, pur restando ben salda sull'Europa occidentale, viene ora insidiata da infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani, portando quel pizzico di variabilità, con improvvise piogge, che caratterizza il cuore della primavera

"Il termometro, nelle prime ore della mattinata di giovedì, è destinato a portarsi, sui crinali, su valori variabili, presumibilmente, fra 0 e -1°C. Nulla di eccezionale, anche se siamo ormai nell’ultima decade di aprile, ma la differenza rispetto a quanto vissuto negli ultimi tempi sarà senza dubbio apprezzabile.". Si legge sulla pagina social dell'osservatorio.