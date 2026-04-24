Tragedia a Santo Stefano del Sole: addio a Michele Langastro, aveva 62 anni l dolore del sindaco Santoli: siamo straziati ho perso un amico

Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Michele Langastro, storico presidente della comunità Montana Serinese Solofrana. Un malore non gli ha lasciato scampo. La comunità di Santo Stefano del Sole si stringe intorno ai suoi parenti, straziati dal lutto improvviso. "Siamo addolorati e senza parole - commenta il sindaco Gerardo Santoli -. Ho perso un amico. La comunità intera ha perso un punto di riferimento autentico. Michele è sempre stato amato e benvoluto da tutti. E' sempre stato pronto e fattivo per far crescere il territorio, il nostro paese, la nostra provincia, le aree interne. Questo lutto ha colpito ogni famiglia in tanti comuni della valle dell'Irno e della Valle del Sabato. Siamo profondamente addolorati e senza parole".

Michele Langastro aveva 62 anni. E' stato trovato senza vita nella sua casa di Via Turci. A far scattare l'allarme sono stati i figli, preoccupati per le numerose chiamate senza risposta delle scorse ore. In tarda mattinata è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'appartamento di via Turci, dove Langastro è stato trovato senza vita. Sul posto, come da procedura, sono arrivati i carabinieri di Salza Irpina e soccorsi. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Secondo i primi accertamenti Langastro sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. La salma, come da procedura , è a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.