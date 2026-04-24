Aggressioni agli operatori: da maggio vigilanza armata sui bus Air in Campania

L’annuncio del manager Anthony Acconcia

aggressioni agli operatori da maggio vigilanza armata sui bus air in campania

La misura ha l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi dopo i sette episodi di aggressione ai danni del personale viaggiante registrati in questi primi mesi del 2026...

Avellino.  

Dalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di Air Campania.

L’annuncio del manager Anthony Acconcia è arrivato a margine del tavolo di coordinamento delle forze di polizia convocato dal prefetto di Caserta, Lucia Volpe, che fa seguito all’incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato qualche settimana fa dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso.

La misura ha l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi dopo i sette episodi di aggressione ai danni del personale viaggiante registrati in questi primi mesi del 2026.

Il servizio sarà attivo in via sperimentale fino a sei mesi. Durante questo periodo l’azienda monitorerà gli effetti per valutarne l’efficacia. Al termine della fase sperimentale, l’eventuale prosecuzione del servizio in forma strutturale dipenderà dalle risorse che governo e regione renderanno disponibili, anche in relazione agli interventi di adeguamento del parco veicolare con l’installazione delle paratie per gli operatori, sistemi di videosorveglianza e dispositivi di emergenza (panic button).

I vigilantes saranno in servizio sulle linee più esposte, ma anche su quelle dove si registrano più irregolarità nei titoli di viaggio, spesso all’origine di tensioni. Autisti e verificatori saranno affiancati da personale di vigilanza, che dovrà contribuire a prevenire comportamenti illeciti e situazioni di rischio.

"La sicurezza dei nostri dipendenti e dei cittadini è una priorità assoluta. Ringrazio il prefetto di Caserta per la sensibilità dimostrata, il questore e i vertici provinciali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio e l’impegno assicurato in un’ottica di collaborazione.

Dopo i gravi episodi registrati era doveroso intervenire con misure straordinarie per ristabilire un clima di serenità e rispetto a bordo dei nostri autobus», ha dichiarato l’amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia.

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